Il Nobel per la Chimica a Baker Hassabis e Jumper | gli studi decisivi sulle proteine

L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Chimica 2024 a David Baker "per la progettazione computazionale delle proteine" e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper "per la previsione della struttura delle proteine".

