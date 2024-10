Francavilla (UniBa): “Bimbo non è piccolo adulto, assorbe più contaminanti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il bambino non è un piccolo adulto perché, proprio per la sua costituzione, lui cresce e per crescere ha bisogno che alcune funzioni del suo organismo funzionino maggiormente. Ad esempio, assorbe molto meglio i nutrienti, ma anche i contaminanti, meglio e molto più di un adulto". Lo ha detto Ruggiero Francavilla, professore ordinario L'articolo Francavilla (UniBa): “Bimbo non è piccolo adulto, assorbe più contaminanti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il bambino non è unperché, proprio per la sua costituzione, lui cresce e per crescere ha bisogno che alcune funzioni del suo organismo funzionino maggiormente. Ad esempio,molto meglio i nutrienti, ma anche i, meglio e molto più di un". Lo ha detto Ruggiero, professore ordinario L'articolo): “non èpiù” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Francavilla (UniBa) : "Bimbo non è piccolo adulto - assorbe più contaminanti" - (Adnkronos Salute) - "Il bambino non è un piccolo adulto perché, proprio per la sua costituzione, lui cresce e per crescere ha bisogno che alcune funzioni del suo organismo funzionino maggiormente. Se interveniamo male in questi momenti, il bambino potrebbe avere problemi a lungo termine. Nessuno controllerà la presenza di residui di pesticidi nel prodotto biologico, e questo diventa ancora più ... (Liberoquotidiano.it)

