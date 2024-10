Firenze: anziana investita dalla tramvia in via Alderotti. È grave (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre 2024, a Firenze. Una donna di 72 anni è stata investita da un convoglio della tramvia tra via Vittorio Emanuele e via Alderotti L'articolo Firenze: anziana investita dalla tramvia in via Alderotti. È grave proviene da Firenze Post. .com - Firenze: anziana investita dalla tramvia in via Alderotti. È grave Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre 2024, a. Una donna di 72 anni è statada un convoglio dellatra via Vittorio Emanuele e viaL'articoloin via. Èproviene daPost.

