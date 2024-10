Ilrestodelcarlino.it - Fermana ’corta’ nel reparto under

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)tornata al lavoro in attesa di ricevere domenica la visita della Vigor Senigallia e con la voglia di cancellare in fretta le due sconfitte di fila, l’ultima in casa de L’Aquila con alcuni strascichi polemici, soprattutto per il rosso a Mavrommatis. Ma quel rosso complica i piani soprattutto per la gara di domenica prossima visto che i gialloblù avranno in pratica il solo Granatelli, quale 2006 in alternativa a Mavrommatis. Troppo ristretta la pattuglia dei 2006 in rosa, considerando Cicero come terzo portiere e l’indisponibilità dell’esterno destro Carosi, finora mai tra i convocati, soprattutto dopo le partenze in prestito dei 2006 Taddei al Montefano e Baratteri al Giulianova. Una mancanza importante, non semplice da sopperire se non attingendo dalla juniores.