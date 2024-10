Secoloditalia.it - È morto Nicholas Pryor, attore di Beverly Hills 90210 che perde un altro pezzo del suo cuore: ecco chi era

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Film, telefilm, dalla commedia al giallo, passando per soap opera, western, avventura e horror, L’statunitense– che ha vestito i panni del padre di Tom Cruise nel film Risky Business–Fuori i vecchi i figli ballano (1983) e quello di Robert Downey Jr. in Al di là di tutti i limiti (1987) – non si è fatto davvero mancare niente, né per poliedricità di impegno, né tantomeno per eterogeneità di talento. Anche per questo oggi, alla notizia della sua morte – avvenuta lunedì 7 ottobre nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all’età di 89 anni in seguito a un tumore – non possiamo che fare i conti su quanto e perché ci mancherà.