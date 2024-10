Terzotemponapoli.com - Del Genio: “Non sono sicuro che il calcio sia cambiato”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Paolo Del, giornalista, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica Radio Goal, che va in onda su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole. Del: “Non capisco perchè esistano ancora episodi col dubbio” Così il giornalista: “Il designatore degli arbitri dovrebbe dare delle linee guida molto precise, non capisco perchè esistano ancora episodi col dubbio. Challenge? Per me è inspiegabile che dopo il confronto tra l’arbitro di campo ed il varista non si vada al monitor, ma col challenge l’arbitro di campo rivede meglio l’episodio, ha la pressione a livello psicologico, e se c’è qualcosa che non ha visto bene non se ne può andare col gesto ‘continuiamo, continuiamo’. E’ come dare un’altra possibilità per non sbagliare. Se togliamo la sala VAR che vede tutto e si va solo col VAR a chiamata allora le chiamate devono essere illimitate.