Davide Longoni apre Totost a Milano con una delle osterie più buone d' Italia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)ce lo aveva anticipato nel corso di un'intervista in cui raccontava la sua storia: «Da qui al 2026 apriremo altri tre punti vendita, tra cui uno fuori regione, nel Mercato Centrale di Bolzano». A fine settembre ha infatti aperto il suo ottavo negozio a, in via Cagnola 6, e oggi inaugura il progetto dedicato ai toast con la complicità di Giacomo Pavesi dell'Ostreria Fratelli Pavesi. Il negozio a pochi passi dall’Arco della Paceraggiunge quota 8 negozi a, questa volta insediandosi a pochi passi dall’Arco della Pace e da Parco Sempione, raggiungendo per la prima volta il nord-ovest di