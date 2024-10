Liberoquotidiano.it - Csr, Sobrero: "La sostenibilità è a maturazione, la sfida è superare gli ostacoli ancora esistenti"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - "Laè arrivata ad un punto di. Non so se sia più corretto direo maturità, ma comunque il concetto è questo. Ed è proprio da questa riflessione che trae ispirazione il titolo della 12esima edizione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, 're le contraddizioni'". Lo ha detto Rossella, presidente di Koinètica, promotrice dell'evento insieme all'università Bocconi, Sustainability makers, Fondazione Global Compact Network Italia, Asvis, Sodalitas e Unioncamere,. Aprendo i lavori del Salone, in corso da oggi all'11 ottobre a Milano, la docente, esperta di comunicazione sociale, Csr e, ha sottolineato: "Dodici anni fa non avremmo mai fatto un titolo così; oggi però è necessario capire come si stia sviluppando l'impegno, non solo dell'imprese, ma anche di tutte le altre organizzazioni.