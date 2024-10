"Cina pronta alla guerra, gli Usa invece...". L'inquietante profezia che preoccupa Biden (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino ha infatti già raggiunto gli Stati Uniti nella sua capacità di produrre armi in massa e su larga scala. In alcune aree, la Cina ora è addirittura leader indiscussa Ilgiornale.it - "Cina pronta alla guerra, gli Usa invece...". L'inquietante profezia che preoccupa Biden Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino ha infatti già raggiunto gli Stati Uniti nella sua capacità di produrre armi in massa e su larga scala. In alcune aree, laora è addirittura leader indiscussa

Helena Prestes vicina a Lorenzo Spolverato al GF - dopo l’Isola era pronta a sposare il fidanzato Carlo Motta - A pochi giorni dal suo ingresso nel reality, ha stretto in modo particolare con Lorenzo Spolverato. it confessò: "Se mi facesse la proposta, lo sposerei". Durante l'Isola dei Famosi 2023 ufficializzò la storia con Carlo Motta e a Fanpage. Helena Prestes è tra le concorrenti più chiacchierate del ... (Fanpage.it)

Maltempo - Valditara : “Vicinanza a tutte le persone che vivono nelle zone alluvionate. Impegno per riaprire prontamente le scuole” - . L'articolo Maltempo, Valditara: “Vicinanza a tutte le persone che vivono nelle zone alluvionate. "Il mio pensiero e la mia vicinanza a tutte le persone che in questo momento vivono nelle zone alluvionate". Impegno per riaprire prontamente le scuole” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)

La Cina testa un nuovo caccia stealth sulla sua portaerei. Pronta la sfida con l’F-35 Usa - La Cina ha testato sulla portaerei Liaoning un nuovo tipo di caccia che potrebbe essere il nuovo J-35 stealth. The post La Cina testa un nuovo caccia stealth sulla sua portaerei. Pronta la sfida con l’F-35 Usa appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)