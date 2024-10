Calcio: Liverpool. Alisson ko, rientro a metà novembre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere brasiliano si è infortunato al tendine del ginocchio nell'ultimo match con il Crystal Palace Liverpool (INGHILTERRA) - Il Liverpool dovrà rinunciare al suo numero per oltre un mese. Il portiere brasiliano si è infortunato al tendine del ginocchio nell'ultimo match di Premier contro il Cr Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Liverpool. Alisson ko, rientro a metà novembre Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere brasiliano si è infortunato al tendine del ginocchio nell'ultimo match con il Crystal Palace(INGHILTERRA) - Ildovrà rinunciare al suo numero per oltre un mese. Il portiere brasiliano si è infortunato al tendine del ginocchio nell'ultimo match di Premier contro il Cr

