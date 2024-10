Batte la testa sull’asfalto dopo uno scippo a Giugliano: Francesca Coletta muore dopo 4 mesi in ospedale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La donna, 65 anni, fu vittima di uno scippo lo scorso 29 giugno che le causò un grave trauma alla testa. dopo quasi 4 mesi in ospedale, Francesca Coletta è venuta a mancare. Fanpage.it - Batte la testa sull’asfalto dopo uno scippo a Giugliano: Francesca Coletta muore dopo 4 mesi in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La donna, 65 anni, fu vittima di unolo scorso 29 giugno che le causò un grave trauma allaquasi 4inè venuta a mancare.

