“Atmosfere”: la personale di Anna Giulia Enrile in mostra a Caccamo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio Abate di Caccamo ospiterà “Atmosfere”, la prima personale di Anna Giulia Enrile, un percorso artistico che esplora l’animo umano attraverso paesaggi tra Nord e Sud, tra memorie e sentimenti profondi.L’inaugurazione si terrà sabato 12 Palermotoday.it - “Atmosfere”: la personale di Anna Giulia Enrile in mostra a Caccamo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio Abate diospiterà “”, la primadi, un percorso artistico che esplora l’animo umano attraverso paesaggi tra Nord e Sud, tra memorie e sentimenti profondi.L’inaugurazione si terrà sabato 12

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Ddl sicurezza : Fontana - ‘contrario alla cannabis light - ma è opinione personale’** - . L'articolo **Ddl sicurezza: Fontana, ‘contrario alla cannabis light, ma è opinione personale’** sembra essere il primo su CalcioWeb. Spero si possa dare una mano a queste persone per trovare soluzioni differenti. Lo ha detto Lorenzo Fontana al Ventaglio. E’ una mia opinione personale”. Roma, 2 ago (Adnkronos) – “La cannabis light? Io sono contrario ai negozi e che possa essere venduta. (Calcioweb.eu)

**Ddl sicurezza : Fontana - 'contrario alla cannabis light - ma è opinione personale'** - Roma, 2 ago (Adnkronos) - "La cannabis light? Io sono contrario ai negozi e che possa essere venduta. Spero si possa dare una mano a queste persone per trovare soluzioni differenti. E' una mia opinione personale". Lo ha detto Lorenzo Fontana al Ventaglio. (Liberoquotidiano.it)

Comune di Baronissi - il Sindaco Anna Petta : “Vicini al già Sindaco Valiante per la terribile tragedia personale” - Un pensiero anche ai feriti e a tutti coloro che stanno portando soccorso”. Il cordoglio di tutta l’Amministrazione Comunale per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante in un incidente stradale La Sindaca di Baronissi Anna Petta esprime il proprio cordoglio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante ... (Puntomagazine.it)