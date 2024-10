Ancora pioggia ma dal weekend parte l'ottobrata con tempo stabile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Un vasto e profondo vortice depressionario si muove sull'Europa centro-settentrionale condizionando il tempo anche su parte della nostra penisola. Tra oggi e domani avremo un nuovo passaggio perturbato sulle regioni del nord dove non mancheranno acquazzoni e temporali, localmente anche di forte intensità . Qualche fenomeno atteso anche sulle regioni centrali mentre al sud le condizioni meteo saranno generalmente più asciutte. È con l'arrivo del secondo weekend di ottobre che si registrerà un generale miglioramento grazie all'espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. Alta pressione che secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano potrebbe ulteriormente rafforzarsi all'inizio della prossima settimana portando per qualche giorno una vera e propria ottobrata con clima più mite e tempo asciutto. Agi.it - Ancora pioggia ma dal weekend parte l'ottobrata con tempo stabile Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Un vasto e profondo vortice depressionario si muove sull'Europa centro-settentrionale condizionando ilanche sudella nostra penisola. Tra oggi e domani avremo un nuovo passaggio perturbato sulle regioni del nord dove non mancheranno acquazzoni erali, localmente anche di forte intensità . Qualche fenomeno atteso anche sulle regioni centrali mentre al sud le condizioni meteo saranno generalmente più asciutte. È con l'arrivo del secondodi ottobre che si registrerà un generale miglioramento grazie all'espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo. Alta pressione che secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano potrebbe ulteriormente rafforzarsi all'inizio della prossima settimana portando per qualche giorno una vera e propriacon clima più mite easciutto.

