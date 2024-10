Al via l’intelligenza artificiale nelle scuole italiane, tra i primi in Europa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoParte l’intelligenza artificiale nelle scuole italiane. Oggi il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e la direttrice dell’ufficio scolastico regionale del Lazio Anna Paola Sabatini hanno inaugurato il primo corso rivolto ad una cinquantina di docenti che riguarderà tre scuole del Lazio. Coinvolte nel progetto sono anche scuole in Lombardia Toscana e Calabria. “Questi assistenti virtuali – ha detto Valditara- devono servire a personalizzare sempre più la didattica a chi a talenti per valorizzarlo, per chi ha ritardi per calmarlo. Mi fa piacere partire dal Lazio ed è interessante il segnale anche dalla Calabria, un segnale di volontà di innovazione, valorizzazione crescita. La sperimentazione durerà due anni, il prossimo anno vogliamo allargarla ulteriormente. Noi siamo tra i primi paesi a partire e questo ci riempie di orgoglio. Anteprima24.it - Al via l’intelligenza artificiale nelle scuole italiane, tra i primi in Europa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoParte. Oggi il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e la direttrice dell’ufficio scolastico regionale del Lazio Anna Paola Sabatini hanno inaugurato il primo corso rivolto ad una cinquantina di docenti che riguarderà tredel Lazio. Coinvolte nel progetto sono anchein Lombardia Toscana e Calabria. “Questi assistenti virtuali – ha detto Valditara- devono servire a personalizzare sempre più la didattica a chi a talenti per valorizzarlo, per chi ha ritardi per calmarlo. Mi fa piacere partire dal Lazio ed è interessante il segnale anche dalla Calabria, un segnale di volontà di innovazione, valorizzazione crescita. La sperimentazione durerà due anni, il prossimo anno vogliamo allargarla ulteriormente. Noi siamo tra ipaesi a partire e questo ci riempie di orgoglio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come si collegano le ricerche di Hopfield e Hinton all’intelligenza artificiale - Quello che prima, sostanzialmente, un software faceva attraverso lo sviluppo umano di un algoritmo, adesso è demandato alla capacità degli applicativi di “ragionare in maniera molto simile alla mente umana”, grazie all’imitazione sempre più fedele delle reti neurali. È questo modello che sta alla ... (Giornalettismo.com)

Così l’intelligenza artificiale darà più spazio libero per “pensare” ai robot del futuro - “Delegare compiti a diverse parti del corpo libera spazio computazionale affinché i robot possano ‘pensare’, consentendogli di essere più consapevoli del contesto in cui si trovano e anche più abili”, afferma Forte. Mentre si riapre il dibattitto sui rischi dell’intelligenza artificiale dopo il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Parisi : “La fisica che si studia oggi a scuola non è più quella di una volta”. E sull’intelligenza artificiale : “Non sono preoccupato” - Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, in un'intervista a La Repubblica ha offerto una prospettiva stimolante sul futuro della scienza e della tecnologia. . L'articolo Parisi: “La fisica che si studia oggi a scuola non è più quella di una volta”. E sull’intelligenza artificiale: “Non sono ... (Orizzontescuola.it)

Il Nobel all’intelligenza artificiale. Ma anche al suo primo fustigatore - È stata una svolta, e in pochi anni l’intelligenza artificiale è entrata nella vita quotidiana, si può dire in tutti i settori – dalla sanità all’informazione, dalla scuola all’industria alla burocrazia – ponendo sfide del tutto nuove riguardanti la privacy dei cittadini, la sicurezza delle ... (Quotidiano.net)

Il Nobel del Dubbio al padrino pentito dell’intelligenza artificiale - Scegliere di scomparire nel nulla su un traghetto in mezzo al Tirreno per il rifiuto morale e preventivo di partecipare al progetto della Bomba, come Ettore Majorana, sarebbe stato senza dubbio un ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)