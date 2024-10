A Caserta 30enne strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni: la vittima del femminicidio aveva 24 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Omicidio in provincia di Caserta, strangola la moglie davanti ai figli piccoli. Fermato il 30enne responsabile: il delitto sarebbe scaturito da una lite Notizie.virgilio.it - A Caserta 30enne strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni: la vittima del femminicidio aveva 24 anni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Omicidio in provincia dilaaipiccoli. Fermato ilresponsabile: il delitto sarebbe scaturito da una lite

