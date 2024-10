Zaratti (Avs): “Per non lasciare il calcio alla malavita, serve la partecipazione popolare nei club” (Di martedì 8 ottobre 2024) L'inchiesta sui gruppi ultras di Inter e Milan ha messo in luce l'attività illegale delle frange più estreme delle curve delle squadre di calcio. Per il deputato di Avs Filiberto Zaratti, ospite degli studi di Fanpage.it, la soluzione è la "partecipazione popolare" nella proprietà delle società calcistiche. Fanpage.it - Zaratti (Avs): “Per non lasciare il calcio alla malavita, serve la partecipazione popolare nei club” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'inchiesta sui gruppi ultras di Inter e Milan ha messo in luce l'attività illegale delle frange più estreme delle curve delle squadre di. Per il deputato di Avs Filiberto, ospite degli studi di Fanpage.it, la soluzione è la "" nella proprietà delle società calcistiche.

