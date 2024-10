Zonawrestling.net - WWE: Arrivano conferme di un reale infortunio per AJ Styles

(Di martedì 8 ottobre 2024) AJha fatto il suo ritorno nella puntata di SmackDown del 4 Ottobre venendo immediatamente sfidato da Carmelo Hayes, ma purtroppo l’incontro si è dovuto interrompere prematuramente per colpa di quello che è sembrato unper. Fightful Select all’inizio ha rassicurato tutti dicendo che si trattava soltanto di un angle, ma adesso le cose sembrerebbero essere reali. Jackie Redmond invece ha comunicato su Twitter cheha subito una distorsione del legamento della parte mediale del piede anche conosciuto comedi Lisfranc. Tweet ripostato dacon la didascalia: “Credo che tutto succeda per una ragione. Vi terrò aggiornati.” I believe everything happens for a reason. I’ll keep you updated.