Anteprima24.it - Violenza sessuale ai danni di una bambina, 76enne in manette

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella serata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizione del divieto di incontri con persone minorenni anche nell’ambito dei rapporti di parentela nei confronti di un settantaseienne irpino – gravato da una recidiva specifica – gravemente indiziato del delitto dipluriaggravata aidi unadi 10 anni. Le indagini venivano avviate in seguito alla comunicazione di notizia di reato partita dal post Facebook che il nonno della minore pubblicava sul social network, in seguito al quale veniva convocato in Commissariato e rendeva dichiarazioni in ordine alle confidenze ricevute dalla nipote.