Uccise la madre a coltellate, 60enne a processo: “Non sapeva che il figlio non pagava il condominio” (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è tenuta oggi una nuova udienza del processo nei confronti di Massimo Barberio, l'uomo che Uccise la madre a Primavalle per nasconderle un debito di 3mila euro. Fanpage.it - Uccise la madre a coltellate, 60enne a processo: “Non sapeva che il figlio non pagava il condominio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è tenuta oggi una nuova udienza delnei confronti di Massimo Barberio, l'uomo chelaa Primavalle per nasconderle un debito di 3mila euro.

USA - uccise due sorelle gemelle 16enni e la madre 35 anni fa : giustiziato 61enne in Texas - Continua a leggere . Il 61enne Garcia Glenn White è stato giustiziato nello Stato USA del Texas per aver aggredito due gemelle di 16 anni e la loro madre fino ad ucciderle nel 1989. "Mi scuso e prego che possiate trovare pace e conforto nel vostro cuore per il male che ho fatto" ha detto prima di ... (Fanpage.it)

Il dramma di Andrea Carnevale : “Mio padre uccise mia madre con l’accetta. So cosa si prova” - "Quando mia madre è stata uccisa, mi sono messo a testa bassa e sono andato avanti nonostante il dolore: sapevo già che sarei diventato un calciatore, era il mio obiettivo. Il mio invito ai ragazzi che possono avare la tentazione di buttarsi via davanti a queste tragedie è di cercare di reagire... (Latinatoday.it)

