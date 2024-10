Tvzap.it - Troupe del Tg3 aggredita in Libano: c’è un morto. Il racconto dell’inviata (VIDEO)

del Tg3: c'è un. L'inviata in lacrime. Il telegiornale Rai ha comunicato la drammatica notizia nell'edizione delle ore 12:00 di oggi, martedì 8 ottobre. A raccontare il fatto è stata Lucia Goracci, inviata di guerra che ha vissuto in prima persona l'attacco mentre si trovava con altri collaboratori inper documentare la situazione del conflitto tra Israele e Palestina. Cosa è accaduto. Tg3in: la dinamica Nello specifico, l'inviata del Tg3 Lucia Goracci e la suadi trovavano a nord di Sidone () per realizzare un servizio in seguito ai bombardamenti che hanno colpito la città. Mentre si trovava al lavoro, laè stata avvicinata da un uomo armato.