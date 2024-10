Travaglio a La7: “Netanyahu avanza impunito in un gigantesco vuoto mondiale. Biden non ci sta con la testa, Harris è una grande ipocrita” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Le parole di Papa Francesco contro la comunità internazionale? Il Papa non fa altro che descrivere il vuoto delle teste di coloro che dovrebbero avere delle idee alternative alla guerra del ‘tutti contro tutti’ che sta scatenando Netanyahu“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta le durissime parole di Papa Francesco nella sua lettera indirizzata ai cattolici del Medio Oriente nel giorno dell’anniversario dell’attacco terroristico di Hamas in Israele e dell’inizio della carneficina a Gaza (“Un anno fa è divampata la miccia dell’odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nella vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra. Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Netanyahu avanza impunito in un gigantesco vuoto mondiale. Biden non ci sta con la testa, Harris è una grande ipocrita” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Le parole di Papa Francesco contro la comunità internazionale? Il Papa non fa altro che descrivere ildelle teste di coloro che dovrebbero avere delle idee alternative alla guerra del ‘tutti contro tutti’ che sta scatenando“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marcocommenta le durissime parole di Papa Francesco nella sua lettera indirizzata ai cattolici del Medio Oriente nel giorno dell’anniversario dell’attacco terroristico di Hamas in Israele e dell’inizio della carneficina a Gaza (“Un anno fa è divampata la miccia dell’odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nella vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra.

