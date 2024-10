Game-experience.it - Starfield, la colonna sonora stellare di Inon Zur approda su vinile anche in edizione deluxe

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bethesda Game Studios e Laced Records hanno annunciato una nuova collaborazione per portare la musica disu, aprendo i preordini per il cofanetto da 6 dischi inlimitata con 66 tracce appositamente masterizzate e stampate su dischi pesanti con effetto galassia in argento e bianco (la Standard Edition presenta i tradizionali dischi neri). La grafica del cofanetto è opera del team di Bethesda Game Studios e decora una custodia rigida con buste interne stampate. Il set include una stampa artistica da 12? e un adesivo con il logo Constellation. ?Sarà disponibileun set doppio LP con 20 tracce principali, con un’esclusiva con dischi blu e bianchi disponibile tramite Laced e una variante con disco nero disponibile presso rivenditori terzi. ?I preordini sono disponibili sul sito ufficiale di Laced Records.