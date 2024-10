Ruba nelle auto in sosta, condanna bis per ladra che aveva violato il veicolo di un assessore (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA - Prima una condanna a 5 mesi per furto, ora una condanna ad un anno e 8 mesi per ricettazione. Punita due volte la 26enne che il 25 novembre rubò dentro l’automobile dell’ex assessore comunale Stefano Foresi, parcheggiata in corso Carlo Alberto. Ieri, davanti al giudice Corrado Ascoli, si Anconatoday.it - Ruba nelle auto in sosta, condanna bis per ladra che aveva violato il veicolo di un assessore Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA - Prima unaa 5 mesi per furto, ora unaad un anno e 8 mesi per ricettazione. Punita due volte la 26enne che il 25 novembre rubò dentro l’mobile dell’excomunale Stefano Foresi, parcheggiata in corso Carlo Alberto. Ieri, davanti al giudice Corrado Ascoli, si

Ricettazione di reperti, chiesti 2 anni per vicepresidente Calabria - La Procura di Crotone ha chiesto la condanna a due anni per il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Filippo Maria Pietropaolo, esponente di Fratelli d’Italia. Lo scrive il “Quotidiano ... (secondopianonews.it)

Presunto concorso in ricettazione, chiesti due anni per Filippo Pietropaolo - Il legale: «Dieci anni fa ha ricevuto in dono una moneta dal prof Attianese, in segno di riconoscenza per alcune cortesie di natura personale» ... (corrieredellacalabria.it)

Un reperto archeologico in cambio dell’assunzione: chiesti 2 anni per il vicepresidente della Regione Pietropaolo - La Procura di Crotone ha chiesto la condanna a due anni del vicepresidente della Giunta regionale della Calabria accusato di concorso in ricettazione di una moneta dei bretti ... (quicosenza.it)