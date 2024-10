Ilfattoquotidiano.it - Roma, disoccupato sviene per la fame mentre camminava: il presidente della Lazio Lotito gli offre un posto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non mangiava da ore perché con gli ultimi risparmi cercava di far quadrare tutto per la sua compagna e il figlio di 12 anni. Nel quartiere diPrati ha sperato che qualcuno potesse dargli una mano, invece dopo tanto girovagare è barcollato fino a svenire e cadere a terra sul marciapiede in piazza delle Cinque Giornate. Soccorso dalla Polizia diCapitale del I Gruppo Prati – che ha attivato una raccolta alimentare per aiutarlo – Mario, nome di fantasia dato per non essere identificato, è stato contattato dalla dottoressa Cristina MezzaFondazione S.S.1900, nonché moglie deldel club biancoceleste Claudio: quest’ultimo gli ha offerto un lavoro. “Devo ancora metabolizzare, non ci credo, è una cosa enorme, è gente di un certo livelloe sanno di me? Vogliono addirittura aiutarmi? Ho il colloquio oggi” ha raccontato Mario a Il Messaggero.