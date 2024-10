Roma, altro falso allarme per Dybala: ora punta l'Inter (Di martedì 8 ottobre 2024) Paulo Dybala è finito di nuovo ko, ma gli esami strumentali effettuati dall`argentino fanno tirare un sospiro di sollievo a Juric perchè ancora Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Pauloè finito di nuovo ko, ma gli esami strumentali effettuati dall`argentino fanno tirare un sospiro di sollievo a Juric perchè ancora

Dybala - ansia per Roma-Inter? Fa terapie! Esami per un altro – CdS - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . All’opposto per El Shaarawy ESAMI IN PROGRAMMA – Se Dybala punta Roma-Inter, Stephan El Shaarawy rischia invece di non esserci né per questa partita né per altri impegni della squadra capitolina. LE ULTIME – Tra dodici giorni ci sarà Roma-Inter, sfida ... (Inter-news.it)

Dybala ed El Shaarawy - gli infortuni in casa Roma prima dell’Inter - Gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore determineranno la gravità dell’infortunio e il possibile ritorno in campo, che la Roma spera possa avvenire subito dopo la pausa per le nazionali?. Dopo un contrasto, l’esterno ha applicato una borsa del ghiaccio sulla zona colpita, e al ... (Inter-news.it)

Roma - Juric : "Zalewski ha ripreso a parlare di rinnovo con la società. Dybala? Grande dispiacere" - Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Monza: `Ho trovato dei ragazzi predisposti al lavoro,... (Calciomercato.com)