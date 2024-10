Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, due punti in 5 partite. In Serie B nessuno ha fatto peggio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Allarme rosso. Anzi, granata: laè la squadra più in difficoltà di tutta laB. A dirlo non siamo noi, ma i risultati che raccontano come nelle ultime cinqueabbia raccolto meno– appena due - dei ragazzi di mister Viali. Il dato è abbastanza angosciante se si pensa che anche Carrarese, Cittadella e Frosinone - quelle che si avvicinano di più allacome ruolino di marcia nelle ultime settimane – ne hanno comunque messi in tasca il doppio (ovvero 4, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte). Dopo l’ottimo avvio che aveva addirittura visto Rozzio e compagni in vetta alla classifica, seppur in compagnia e dopo appena tre giornate, i granata si sono infilati in un tunnel molto pericoloso.