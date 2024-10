Radio Goal – Conte ha costruito un centrocampo di livello internazionale e non farà calare l’attenzione

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Martin Peras a: “Lobotka è un giocatore importante come pochi” Martin Petras, ex membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di kisskissnapoli.it: Dalla Slovacchia tutti parlavano bene di Lobotka, cosa si intravedeva in lui? “Lo avevo già detto tante volte, anche dopo quella stagione in cui non è andato bene, non ci credeva quasi nessuno. A Napoli avevano speso tanto per prenderlo e sappiamo che in una piazza come quella azzurra non ti danno troppo tempo. Quando giocava al Celta Vigo lo voleva il Barcellona, è un giocatore forte e con allenatori come Spalletti ele sue qualità vengono ancor più fuori. Lobo è il padrone del”. E’ vero che Hamsik lo aveva consigliato al Napoli? “Che Lobotka fosse forte già si sapeva, poi è ovvio che una società come il Napoli se deve prendere un giocatore di Nazionale slovacca chiede a Marek Hamsik.