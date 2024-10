Parte da Tivoli con Renovua il sostegno per la ricostruzione dell’Ucraina (Di martedì 8 ottobre 2024) Evento il 10 ottobre al Santuario di Ercole Vincitore a Villa D'Este dedicato al sostegno e alla ricostruzione Il conflitto bellico che, ormai da più di due anni, sta martoriando l’Ucraina, chiama il mondo intero ad una presa di responsabilità e di aiuto verso la popolazione colpita dalla guerra. È per questo motivo che Renovua Sbircialanotizia.it - Parte da Tivoli con Renovua il sostegno per la ricostruzione dell’Ucraina Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Evento il 10 ottobre al Santuario di Ercole Vincitore a Villa D'Este dedicato ale allaIl conflitto bellico che, ormai da più di due anni, sta martoriando l’Ucraina, chiama il mondo intero ad una presa di responsabilità e di aiuto verso la popolazione colpita dalla guerra. È per questo motivo che

Parte da Tivoli con Renovua il sostegno per la ricostruzione dell’Ucraina - (Adnkronos) – Il conflitto bellico che, ormai da più di due anni, sta martoriando l’Ucraina, chiama il mondo intero ad una presa di responsabilità e di aiuto verso la popolazione colpita dalla guerra. È per questo motivo che Renovua – società fondata dall’imprenditore italiano Stefano Nicolussi ... (Periodicodaily.com)

Alluvione - oltre 124 milioni di euro dal Pnrr per la ricostruzione. Pestelli (FdI) : "Sostegno concreto all'Appennino" - “Lo sblocco dei fondi Pnrr garantisce alla provincia di Forlì-Cesena oltre 124 milioni per mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico. Il Governo Meloni e il Commissario Figliuolo mostrano con i fatti la vicinanza ai cittadini colpiti dall’alluvione e la volontà di riparare ai... (Forlitoday.it)