Liberoquotidiano.it - "Non ho mai avuto un genitore: ecco quando si è rifatto vivo mio padre...": Cassano straziante

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una volta spaccatasi la “Bobo TV”, per Antonio, Nicola Ventola e Daniele Adani c'è stato un periodo di stand-by che ha fatto fermentare la loro nuova avventura, stavolta in tre e non più in quattro, cioè senza Bobo Vieri. Così è nato “Viva El Futbòl”, dove i tre amici al bar virtuale del pallone commentano Serie A e Champions con grande successo. Il primo di questi, Fantantonio (come lo chiamavanogiocava) è stato anche ospite del BSMT, il “Basement” di Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay, vero e proprio confessionale per tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.ha raccontato gioie e dolori della propria vita, ripercorrendo le tappe della propria carriera da calciatore.