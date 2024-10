Ilfattoquotidiano.it - Nobel Fisica, non sarà l’intelligenza artificiale a spiegarci l’ignoto

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) di Giorgio Boratto A proposito deldato per laa John Hopfield e Geoffrey Hinton, per l’acquisizione delle reti neurali artificiali per l’apprendimento nei computer, devo dire che spesso sono i fisici a metterci in contatto con il trascendentale; però a mio avviso non(IA) a portarci in quella dimensione che sta sopra a tutte le categorie, insomma senza una percezione di sé, senza coscienza non si va da nessuna parte. Le macchine non hanno coscienza e la nostra tendenza ad antropomorfizzare le cose non aiuta a collocarle in una giusta dimensione. Elaborare un sacco di dati – immessi nella macchina dall’uomo – non significa averne coscienza.