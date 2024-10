Anteprima24.it - Napoli, il Prefetto: “Create condizioni di sicurezza a Piazza Garibaldi”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La peculiarità di questo progetto è l’incontro tra il pubblico e il privato che si realizza perchè si sonolenecessarie die di vigilanza. Qui, infatti, nei mesi scorsi abbiamo disposto un assetto di vigilanza, un dispositivo particolare non solo sulla, ma anche dentro la stazione e nelle zone limitrofe”. Lo ha detto ildi, Michele di Bari, in occasione della presentazione del progetto di co-gestione degli spazi pubblici urbani in. Ilha evidenziato che “c’è tanto da fare e ci saranno alcune ulteriori interlocuzioni con il Comune ma la strada è tracciata e c’è grande sensibilità anche da parte della cittadinanza che avverte che qui c’è stato davvero un cambiamento”.