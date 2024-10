Milan, senti Albertosi: “Fonseca? Si è visto chiaramente che …” (Di martedì 8 ottobre 2024) Enrico 'Ricky' Albertosi, ex portiere del Milan, ha parlato dei rossoneri di Paulo Fonseca in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' Pianetamilan.it - Milan, senti Albertosi: “Fonseca? Si è visto chiaramente che …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Enrico 'Ricky', ex portiere del, ha parlato dei rossoneri di Pauloin un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport'

Albertosi sul Milan : “Leão è questo ormai. Il leader? Maignan - non ho dubbi” - L`ex portiere del Milan Albertosi è stato intervistato da Tuttosport: Leao è questo ormai: un giocatore forte che va a corrente alternata.... (Calciomercato.com)

Verso Inter-Milan - l’analisi di Albertosi : sfida senza favoriti - ma se non gira Leao per i rossoneri è difficile” - Avendo giocato tanti anni mi piaceva vedere una partita, adesso non mi piace più tanto questo voler sempre andare indietro col pallone, non c’è uno che salta l’uomo. . Fai un errore e l’avversario ti punisce”. Lei, da osservatore esterno, si è un po’ allontanato dal calcio. È una squadra troppo ... (Ilgiorno.it)