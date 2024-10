Masters 1000 Shanghai Tiafoe contro l’arbitro | Fuck you fuck you man VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una sconfitta dopo più di tre ore di gioco per 7-6 al terzoSafiullin e un warning da parte delmandano su tutte le furie Frances. Il tennista statunitense esce sconfitto al terzo turno deldie si scagliail giudice di sedia al termine del match persoil russo al tie-break decisivo. Proprio nel corso dell’ultimo tie,è stato punito sul 5-5 per ‘time violation’, perdendo la possibilità di servire la prima. Costretto a servire la seconda,ha perso il punto e poi anche quello successivo, venendo sconfitto. Dopo la stretta di mano con Safiullin un duplice “you,you man. Seriously” nei confronti del giudice di sedia che presumibilmente non passerà inosservato anche all’ATP. Francisshouts ‘F•ck you’, seriously ‘F•ck you man’ to the umpire at the end of the match against Roman Safiullin.