Ilnapolista.it - Marelli: «Su Anguissa c’era uno step on foot da giallo. Sulla spinta a Kvara il Var non poteva intervenire»

(Di martedì 8 ottobre 2024) A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio – 3° Tempo’ è intervenuto l’ex arbitro Luca: Turno di campionato confuso da parte degli arbitri? «Dipende. Ribalto la domanda: questa giornata sono stati fischiati 9 rigori e probabilmente ce n’erano un altro paio». Prendendo questi episodi, quali rigori togliereste? «Se c’è una confusione, vuol dire che qualche rigore assegnato, non doveva essere assegnato. lo penso, invece, che non ce ne sia uno che non doveva essere assegnato. Credo che ci sia caos, ma non a livello arbitrale, piuttosto mediatico». Episodio di Kyriakopoulos su Baldanzi fortuito? «Collina, molto spesso, diceva che in mezzo al campo non ogni contatto è un fallo e quindi un rigore e questa è la base da cui partire. Purtroppo, ci stiamo abituando ad un calcio televisivo in cui ogni contatto deve essere punito, ma non è così.