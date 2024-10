Malore fatale nel sonno, muore a 27 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) A trovarlo a letto, privo di sensi, sono stati i famigliari. Inutile ogni tentativo di rianimazione. La morte era sopraggiunta nel sonno, nel primo pomeriggio di domenica 6 ottobre. Grande choc a Tavagnacco per l'improvvisa scomparsa, all'età di appena 27 anni, di Alessio Romanelli, che lavorava Udinetoday.it - Malore fatale nel sonno, muore a 27 anni Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A trovarlo a letto, privo di sensi, sono stati i famigliari. Inutile ogni tentativo di rianimazione. La morte era sopraggiunta nel, nel primo pomeriggio di domenica 6 ottobre. Grande choc a Tavagnacco per l'improvvisa scomparsa, all'età di appena 27, di Alessio Romanelli, che lavorava

