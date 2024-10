Thesocialpost.it - L’illustratrice Elena Chiandussi muore dopo lo schianto: 3 giorni di agonia

(Di martedì 8 ottobre 2024) La comunità di Pozzuolo del Friuli è profondamente scossa e in lutto per la prematura scomparsa di, 33 anni, decedutaun grave incidente stradale.si è spenta all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era stata ricoverata sabato scorso, all’alba, in seguito al violento impatto che ha coinvolto la sua Fiat Punto mentre stava tornando a casa. La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto a Udine, in via Pozzuolo, quando l’auto diè finita fuori controllo in una terribile carambola. La vettura ha prima colpito il marciapiede, per poi schiantarsi contro la recinzione di una casa e successivamente contro un albero all’interno di un cortile. L’urto è stato devastante e i soccorritori hanno subito compreso la gravità della situazione. Nonostante gli sforzi del personale medico,non è riuscita a superare le ferite riportate.