Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 8 ottobre 2024

(Di martedì 8 ottobre 2024) Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, lunedì 7, l’Europa ha chiuso in leggero rialzo, aprendo bene la settimana. Positiva anche Milano. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha concluso la seduta in crescita dello 0,66% a 33.814 punti. Lediin tempo reale 8.31 – Cina corre dopo pausa, Hong Kong cade (-7%) Mercati azionari asiatici e del Pacifico caratterizzati dall’andamento a due facce dei listini cinesi. Le Borse di Shanghai e Shenzhen salgono infatti rispettivamente del 3 e del 4% dopo la lunga pausa della ‘Golden week’, con un’attività frenetica da parte degli operatori e la fiducia negli interventi di Pechino, mentre Hong Kong cade del 7% dopo aver toccato recentemente i massimi e in scia ai timori di Wall street che la Fed possa frenare nel taglio dei tassi.