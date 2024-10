Le nuove interruzioni idriche a Chieti e dintorni programmate dall'Aca (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuova settimana di interruzioni disposte dall'Aca per "carenza idrica". dall'8 al 15 ottobre Chieti resterà senz'acqua a sere alterne martedì 8, giovedì 10, sabato 12 e lunedì 14, dalle 22 alle 6 del mattino seguente. Allo scalo è invece prevista la riduzione della portata tutte le notti Chietitoday.it - Le nuove interruzioni idriche a Chieti e dintorni programmate dall'Aca Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuova settimana didisposte'Aca per "carenza idrica".'8 al 15 ottobreresterà senz'acqua a sere alterne martedì 8, giovedì 10, sabato 12 e lunedì 14,e 22 alle 6 del mattino seguente. Allo scalo è invece prevista la riduzione della portata tutte le notti

Interruzioni idriche continue in 59 comuni della provincia di Chieti - È iniziata un’altra settimana di interruzioni idirche in molti comuni della provincia di Chieti dove, nonostante sia ormai iniziato l'autunno, non accennano a diminuire i disagi. Come ogni settimana la Sasi ha diffuso il calendario delle interruzioni idriche disposte: sono 59 i comuni della... (Chietitoday.it)

Interruzioni idriche continue per 59 comuni della provincia di Chieti - È iniziata un’altra settimana di interruzioni idirche in molti comuni della provincia di Chieti dove, nonostante sia ormai iniziato l'autunno, non accennano a diminuire i disagi. Come ogni settimana la Sasi ha diffuso il calendario delle interruzioni idriche disposte: sono 59 i comuni della... (Chietitoday.it)

Proseguono le interruzioni idriche a Chieti e dintorni - In città le chiusure serali sono previste a giorni alterni dalle 22 alle 6 nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e lunedì prossimi. Allo. . . . Nuove interruzioni idriche notturne a Chieti: l'Aca ha diffuso il calendario delle chiusure dei serbatoi per carenza idrica valido dall'1 all'8 ... (Chietitoday.it)