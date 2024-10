Le ginnaste fanno il pieno di medaglie (Di martedì 8 ottobre 2024) Incetta di medaglie per le atlete della Società Ginnastica Macerata al Campionato del mondo di ginnastica aerobica Junior e alla World Competition Age Group. Sette le atlete della società maceratese che hanno rappresentato l’Italia. Anna Pinzi e Ginevra Evangelista si sono aggiudicate la medaglia d’argento nella categoria Aerobic Dance, mentre la medaglia di bronzo nella categoria Trio Jr è andata a Matilde Miceli e Guenda Cherubini. Quest’ultima è riuscita anche ad entrare in finale (solo le prime otto qualificate) con 78 atlete di 36 paesi del mondo, dove si è aggiudicata il quinto miglior punteggio a tre soli decimi dal primo posto. Le altre due atlete maceratesi, Margherita Paolucci e Benedetta Pierluigi, alla loro prima esperienza mondiale, sono riuscite a strappare il pass per la finale nella categoria Trio Jr, piazzandosi al sesto posto a pochi decimi dal podio. Ilrestodelcarlino.it - Le ginnaste fanno il pieno di medaglie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Incetta diper le atlete della Società Ginnastica Macerata al Campionato del mondo di ginnastica aerobica Junior e alla World Competition Age Group. Sette le atlete della società maceratese che hanno rappresentato l’Italia. Anna Pinzi e Ginevra Evangelista si sono aggiudicate la medaglia d’argento nella categoria Aerobic Dance, mentre la medaglia di bronzo nella categoria Trio Jr è andata a Matilde Miceli e Guenda Cherubini. Quest’ultima è riuscita anche ad entrare in finale (solo le prime otto qualificate) con 78 atlete di 36 paesi del mondo, dove si è aggiudicata il quinto miglior punteggio a tre soli decimi dal primo posto. Le altre due atlete maceratesi, Margherita Paolucci e Benedetta Pierluigi, alla loro prima esperienza mondiale, sono riuscite a strappare il pass per la finale nella categoria Trio Jr, piazzandosi al sesto posto a pochi decimi dal podio.

