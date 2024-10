Lazio, Lotito: "Ho costruito una squadra determinata" (Di martedì 8 ottobre 2024) Claudio Lotito si gode la sua Lazio. I biancocelesti hanno strappato applausi in questo avvio di stagione, smentendo gli scetticismi estivi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Claudiosi gode la sua. I biancocelesti hanno strappato applausi in questo avvio di stagione, smentendo gli scetticismi estivi

Roma - moglie di Lotito offre lavoro alla Lazio a 60enne disoccupato svenuto per fame dopo 3 giorni di digiuno - lui : "farei di tutto"

A Roma la moglie di Claudio Lotito (patron del club capitolino biancoceleste), Cristina Mezzaroma, offre un lavoro alla Lazio ad un 60enne disoccupato che era svenuto per la fame ieri in piazza delle Cinque Giornate (zona Prati), dopo 3 giorni di digiuno.

Lazio - Lotito : "Ho costruito una squadra determinata. Scudetto? Non sono un mago"

"Ho costruito una squadra determinata." "Chi vince lo scudetto? Non faccio mica il mago di Arcella", ha invece risposto a chi gli chiedeva un pronostico sulla vittoria del campionato, aggiungendo che "il pallone è per tutti, il calcio è per pochi".

Roma - disoccupato sviene per la fame mentre camminava : il presidente della Lazio Lotito gli offre un posto

Nel quartiere di Roma Prati ha sperato che qualcuno potesse dargli una mano, invece dopo tanto girovagare è barcollato fino a svenire e cadere a terra. Ora, Mario farebbe qualsiasi cosa per poter offrire un futuro stabile alla famiglia: "Anche cambiare squadra ovviamente, perché io tifo Juve…".