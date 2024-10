Quotidiano.net - L’archivio Camilleri gratis online. Aspettando le sue lettere inedite

(Di martedì 8 ottobre 2024) Poesie e racconti, saggi, articoli, interventi pubblici di varia natura; regie teatrali a partire dai primi anni ‘50; i lavori in Rai come regista di prosa radiofonica e come delegato alla produzione, fotografie e audiovisivi: le preziose carte edite edi Andrea, custodite neldello scrittore, sono da ieri consultabiliattraverso una piattaformaorganizzata in diverse sezioni: https://archivio.fondoandrea.it/.