"L'amministrazione aiuti il piccolo Checco": l'appello del gruppo di minoranza "Marco Picarone sindaco" (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è fatto portavoce della battaglia condotta dal piccolo guerriero, Checco, di Baronissi, il gruppo di minoranza Marco Picarone sindaco in consiglio comunale. Il piccolo sta lottando contro una rara malattia – l’atresia delle vie biliari – c che lo ha costretto a subire un trapianto epatico Salernotoday.it - "L'amministrazione aiuti il piccolo Checco": l'appello del gruppo di minoranza "Marco Picarone sindaco" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è fatto portavoce della battaglia condotta dalguerriero,, di Baronissi, ildiin consiglio comunale. Ilsta lottando contro una rara malattia – l’atresia delle vie biliari – c che lo ha costretto a subire un trapianto epatico

Emilio Solfrizzi: «Non volendo ho rovinato la vita di Riccardo Scamarcio da giovane» - In teatro non si ferma praticamente mai e lì - per sua fortuna – fa più o meno quello che vuole. A 63 anni, infatti, il pirotecnico attore barese Emilio Solfrizzi l'8 ... (ilmessaggero.it)

Baronissi, appello per aiutare la famiglia del piccolo Checco affetto da rara malattia - StampaIl gruppo di minoranza Marco Picarone Sindaco si è fatto portavoce, in consiglio comunale a Baronissi, di un appello per piccolo guerriero Checco, che sta combattendo la sua battaglia contro una ... (salernonotizie.it)

Emilio Solfrizzi: «Non volendo ho rovinato la vita di Riccardo Scamarcio da giovane. Attori di moda a Roma? Io sono pugliese...» - In teatro non si ferma praticamente mai e lì - per sua fortuna – fa più o meno quello che vuole. A 63 anni, infatti, il pirotecnico attore barese Emilio Solfrizzi l'8 ... (quotidianodipuglia.it)