La Asl Roma 6 potenzia i servizi | arriva l’ecografia con mezzo di contrasto nel reparto di Nefrologia

Roma, 8 ottobre 2024 – Un importante passo avanti per la sanità nel territorio della Asl Roma 6: è stato introdotto un nuovo servizio nel reparto di Nefrologia e Dialisi con l'implementazione dell'ecografia con mezzo di contrasto (CEUS, dall' acronimo inglese di Contrast Enhanced Ultra Sound). Questo innovativo macchinario offre un'opportunità diagnostica di grande rilevanza, soprattutto per i pazienti con problematiche che richiedono approfondimenti specifici a livello renale. Il primo esame CEUS è stato eseguito nel settembre 2024 su un paziente per il quale, a causa della presenza di un impianto cocleare, non era possibile utilizzare la risonanza magnetica per studiare una massa renale sospetta.

