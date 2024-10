Kanye West e Bianca Censori si separano? Il motivo della crisi (Di martedì 8 ottobre 2024) Il matrimonio tra il rapper e l'architetta australiana sembra sia finito: tutte le indiscrezioni Kanye West e Bianca Censori sarebbero vicini al divorzio. L'amore tra la coppia sembra sia giunto al capolinea dopo poco meno di due anni di matrimonio. Il rapper americano e l'architetta australiana, infatti, sono convolati a nozze il 20 dicembre del Sbircialanotizia.it - Kanye West e Bianca Censori si separano? Il motivo della crisi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il matrimonio tra il rapper e l'architetta australiana sembra sia finito: tutte le indiscrezionisarebbero vicini al divorzio. L'amore tra la coppia sembra sia giunto al capolinea dopo poco meno di due anni di matrimonio. Il rapper americano e l'architetta australiana, infatti, sono convolati a nozze il 20 dicembre del

