Mondiali di Nuoto di Fondo Paltrinieri eccezionale nella 10 km | conquista uno splendido argento

Singapore, 16 luglio 2025 – Altra straordinaria impresa dell’azzurro Gregorio Paltrinieri, che nella 10 km di fondo ai mondiali di nuoto in acque libere a Singapore ha vinto la medaglia d’argento. Il 30enne, campione olimpico dei 1500 stile libero, ha chiuso dietro il tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 1:59:59.20 con un ritardo di 03.70. Terzo l’australiano Kyle Lee (+14.80). Grande prova anche per l’altro italiano Andrea Filadelli, che ha chiuso al sesto posto a +48.20. Per Paltrinieri è un’altra perla nella sua incredibile carriera, nonostante le difficoltà , l’acqua della Senna, ma con un epilogo diverso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

