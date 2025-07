The Boys Jensen Ackles stuzzica i fan sul nuovo spin-off con Soldier Boy

L’attore Jensen Ackles, che interpreta Soldier Boy in The Boys, ha dato ai fan una breve anticipazione di ciò che la prossima serie prequel Vought Rising offrirĂ del suo personaggio. Intervenendo alla convention “ The Road So Far. The Road Ahead: Creation ” di Creation Entertainment in Michigan, Ackles ha offerto un’importante anticipazione su ciò che la serie spin-off esplorerĂ e cosa significherĂ per il suo personaggio, suggerendo che i fan potranno vedere un lato piĂą tenero e vulnerabile di Soldier Boy. Ackles ha discusso di come Vought Rising permetterĂ agli spettatori di vedere il suo personaggio attraverso una “ lente diversa “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Boys, Jensen Ackles stuzzica i fan sul nuovo spin-off con Soldier Boy

