Granarolo (Bologna), 16 luglio 2025 - Un’altra tragedia assurda, dopo quella di via Tartarini di due giorni fa, si è consumata a Granarolo nella serata di ieri. A perdere la vita, a due passi da casa, in via Golena di Savena, il 44enne peruviano Over Alcarraz Buleje. L’uomo, che lascia la moglie, poco dopo le 20.30 era nei pressi del canale, che passa al fianco del suo orticello: stava sistemando la pompa a immersione dell'impianto di irrigazione sulla riva scoscesa del fiume, ma è scivolato in acqua ed è annegato: pare infatti che non sapesse nuotare. La moglie lo ha cercato a lungo non vedendolo rientrare poi lo ha trovato con l'aiuto dei vicini e dei familiari li nell'acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stava lavorando nell’orto: scivola nel canale e muore annegato