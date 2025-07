Lanzilotti e Leoci candidabili | ricorso ministero bocciato anche dalla Cassazione

CAROVIGNO – Anche la Corte di Cassazione boccia il ricorso del ministero dell'Interno. Dopo tre gradi di giudizio è stato sancito, in modo definitivo, che Massimo Lanzilotti e Francesco Leoci, rispettivamente sindaco e presidente del consiglio comunale di Carovigno, sono candidabili a tutti gli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: lanzilotti - leoci - candidabili - ricorso

Lanzilotti e Leoci candidabili: ricorso ministero bocciato anche dalla Cassazione; Lanzilotti e Leoci candidabili: ricorso ministero bocciato anche dalla Cassazione; Notizie di Francavilla Fontana - Francavilla Fontana.

Carovigno, dal Tribunale via libera a Lanzilotti e Leoci: «Possono ... - Massimo Lanzilotti e Francesco Leoci sono candidabili alle prossime elezioni. Come scrive quotidianodipuglia.it

Assolti ex sindaco e presidente del Consiglio del Comune sciolto per mafia - Assoluzione con formula piena per Massimo Lanzilotti e Francesco Leoci, ex sindaco e presidente del consiglio comunale di Carovigno. Si legge su quotidianodipuglia.it