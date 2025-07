Nuovi Giochi Gratuiti su Steam – 16 Luglio 2025

Se sei alla ricerca di nuove esperienze senza spendere un centesimo, Steam ha appena aggiunto alcuni titoli interessanti alla sua libreria gratuita! Ecco una selezione di giochi da provare oggi: 1? Project Dreamscape.  Scarica qui Un’avventura onirica dove esplori mondi surreali e risolvi enigmi in un ambiente psichedelico. Ideale per chi ama i puzzle e l’arte visiva innovativa. 2? Quartermaster.  Scarica qui Un gioco di strategia gestionale in cui organizzi risorse e logistica per mantenere in funzione un avamposto militare. Perfetto per gli amanti dei simulatori tattici! 3? Motamo.  Scarica qui Un platformer colorato e frenetico con meccaniche di movimento fluide e livelli pieni di segreti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: giochi - steam - gratuiti - luglio

Xbox, l’aggiornamento di giugno aggiunge i giochi Steam alla libreria Xbox PC e tanto altro ancora - Xbox ha rilasciato un aggiornamento ricco di novità per giugno 2025, che segna un’evoluzione importante per chi gioca su PC e console.

PlayStation ha iniziato a rimuovere il blocco regionale dei giochi PC su Steam - Sony sta finalmente abbattendo le barriere regionali che per anni hanno limitato l’accesso ai suoi giochi su PC.

10 ottimi giochi della Steam Next Fest di giugno 2025 (demo su PC) - La Summer Game Fest 2025 è ormai passata, presentando al pubblico numerosi titoli in arrivo su PC e console nel corso dei prossimi mesi.

? A luglio due nuovi laboratori #BiblioDojo! Il 19 e il 26 sono in calendario due nuovi appuntamenti dedicati a ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni per imparare, giocando, a programmare videogiochi e piccoli robot Sabato 19 luglio alla Biblioteca Joyc Vai su Facebook

Steam vi regala ben 4 giochi gratis, ma avete una settimana; Steam giochi gratis da riscattare entro il 17 Luglio; Giochi gratis di luglio 2025: PS Plus, Epic Games Store, Amazon Prime Gaming, Steam e altri.

Steam giochi gratis da riscattare entro il 17 Luglio - Per circa una settimana, sono disponibili su Steam tre titoli riscattabili gratuitamente. Scrive informazione.it

Steam ha già preparato nuovi 4 giochi gratis per voi - Qui trovate altri quattro giochi da non perdere da Steam: nella notizia trovate link per il download gratis e facile su PC. Come scrive msn.com