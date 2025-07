L’ultimo appello di Nargi | Chi ama Avellino salva la città non me

Tempo di lettura: 2 minuti “ Stiamo lavorando h 24, abbiamo tanti progetti in cantiere. In questo anno abbiamo messo le basi. Quello che non smetterò mai di dire che con la mia amministrazione e con questo Sindaco è cambiato il metodo di governare. Il mio appello per il Patto della città è ancora vivo e sono certa che ci sono consiglieri responsabili che la pensano come me”. Così il sindaco Laura Nargi a 24 ore dal Consiglio comunale che deciderà definitivamente il suo futuro politico, oltre a quello chiaramente di tutta l’amministrazione comunale. Da giorni si rincorrono voci, aumentano gli incontri, politici e non, per capire se in Aula si potrà raggiungere il tetto dei 17 voti necessari per far passare il bilancio dopo la bocciatura delle settimane scorse e la diffida prefettizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ultimo appello di Nargi: “Chi ama Avellino salva la città, non me “

"Un giorno di tregua". L'appello di sindaci e vescovi di quattro città per il cessate il fuoco per l'ultimo saluto al Santo Padre - "Tacciano le armi, cessi il fuoco, si fermi l’industria bellica, non si pronuncino parole d’odio". All’indomani della scomparsa di Papa Francesco, sindaci e vescovi di quattro città simbolo della pace (Verona, Firenze, Assisi, Lampedusa), tutti luoghi tappa del cammino pastorale dello stesso.

Le lacrime della città. Appello di Gambelli: "Un giorno di tregua". In Duomo 1.400 fedeli - Saranno state 1.300, forse addirittura un centinaio di più, le persone che hanno gremito ieri pomeriggio la Cattedrale di Santa Maria del Fiore per la messa in suffragio per Papa Francesco.

Firenze, l’appello degli Angeli del Bello per pulire la città - Firenze, 9 maggio 2025 - Un fine settimana dedicato alla cura della città di Firenze, bellezza da custodire con cura.

